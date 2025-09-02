В рамките на ден, втори трамвай дерайлирал в София. Инцидентът е станал в ранния следобед на кръстовището срещу гара "Подуяне", посочват граждани във Facebook групата "Катастрофи в София".
Той отново се е движил по линия №22, съобщават очевидци.
Към момента няма данни за пострадали. На място има полиция, движението в района е затруднено.
Очаквайте подробности!
Рано сутринта трамвай по същата линия излезе от релсите в района на Румънското посолство. Сигналът за инцидента беше подаден в 4:49 часа. За щастие, при инцидента нямаше пострадали, но материалните щети са значителни.
По информация на директора на "Аварийна помощ и превенция" Красимир Димитров мотрисата е потеглила, докато ватманът е бил извън превозното средство, тъй като слязъл да си купи кафе. По непотвърдена информация той е бил подкаран от млади момчета.
