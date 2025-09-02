Той отново се е движил по линия №22, съобщават очевидци.

Към момента няма данни за пострадали. На място има полиция, движението в района е затруднено.

Рано сутринта трамвай по същата линия излезе от релсите в района на Румънското посолство. Сигналът за инцидента беше подаден в 4:49 часа. За щастие, при инцидента нямаше пострадали, но материалните щети са значителни.

По информация на директора на "Аварийна помощ и превенция" Красимир Димитров мотрисата е потеглила, докато ватманът е бил извън превозното средство, тъй като слязъл да си купи кафе. По непотвърдена информация той е бил подкаран от млади момчета.

