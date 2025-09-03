След като трамвай без ватман разби подлез и помете седем паркирани коли bTV проверява колко често се случва мотрисите да се оставят без контрол, докато водача си купува баничка или кафе.

28 август 2019 година. Докато чака трамвай на спирката на ул. „Патриарх Евтимий“, Мануел Георгиев вижда как трамваят дава на заден ход. Ватманът не е в кабината.

„Ударих един спринт, видях, че е отворена предната врата, скочих вътре в движение, точно преди да започнат т.нар. „перки от акули“. В кабинката не знаех какво точно се случва, просто успях да го спра със спирачката, която като я натиснеш до край се чува звънецът, който ватманката го чу и се показа от улицата с някаква храна в ръка“, спомня си той.

„Видях едно момче как гони трамвая. Не се движеше бързо, но на фона на тези килограми е опасно“, казва Димо Георгиев, свидетел на станалото.

Обяснението на ватманката е, че се почувствала зле и слязла, за да си купи закуска, безалкохолно и кафе.

Преди ден обаче не е имало кой да спре трамвая, който разби подлез и помете седем коли. А пътници твърдят, че често ватманът слиза от мотрисата, за да прави покупки.

„Да, случвало ми се е, определено. Не знам, от една страна е безотговорно, от друга страна разбирам, че те имат много дълги смени и понякога просто им се налага, човешки нужди са и понякога да, за съжаление да, трябва да се помисли някакъв вариант“, казва Данита Зарайчинова.

„Да, случвало се е, не ме е притеснил, защото много бързо става, обикновено той, аз така мисля, че той спира на спирка, където няма хора, така като погледне. Сега, дали е така, това е мое предположение. И те си имат проблемите и не може да ги виним, защото и те са на работното място“, смята Лиляна Бояджиева.

Марияна Стоянова, която е ватман от осем години признава, че колегите ѝ често зарязват трамвая и пътниците, за да пазаруват.

‚Достатъчни са почивките, има време спокойно, ето виждате за кафенце“, казва ни тя.

На въпрос дали и на ватманите се налага да спират по подобен начин на друга спирка, тя обясни:

„Да, по принцип много ватмани го правят. Не е редно, само на крайните спирки.“

Според нея подобни инцидентите са по непредпазливост и по вина на ватманите.

„Стават инциденти, защото може би трамваите не се обезопасяват добре докато сме навън. Аз лично не съм виждала и на мен не ми се е случвало, но със сигурност има. Трамваят е празен, аз съм го обезопасила, заключила и отишла за кафе“, обяснява Марияна.

Лиляна също е ватман – от 27 години. Казва, че не спира за покупки по време на маршрута.

На въпрос дали почивките, които ѝ се полагат като ватман, са ѝ достатъчни, тя каза:

„Ами, горе-долу, май да. На последните спирки имам достатъчно време и си вземаме“.

Продавачите по спирките също често виждат трамваи без ватман.

„Би трябвало да имат време за почивка и за кафе, то няма тоалетна така или иначе, но поне кафе да си вземат, вода“, смята една от тях.

Опасната практика да се пазарува в движение този път като по чудо се размина без пострадали. А ще се промени ли контролът над ватманите и кой ще понесе отговорност заради щетите - отговорът от разследващите и от Столичната община.

