„В кабините на трамвайните мотриси има монтирани камери. Ватманът обясни, че обезопасява трамвая и слиза да си купи кафе. Когато се връща, вижда, че трамваят е потеглил“.
Това каза по време на брифинг Милен Миньов, началник на отдел „Технически и качествен контрол“ по повод инцидента, при който трамвай дерайлира и се блъсна в подлез и паркирани автомобили в София.
„Има над 20 г. опит ватманът в столичния градски транспорт. Вратата е била затворена – неговата и на самия трамвай. Сложил е джойстика на позиция „спиране“. Не съм виждал камерите, предадохме ги на полицията. Трамваят е бил по редовна линия, излиза преди 4 ч. сутринта и докато се включи на линия, ватманът слиза да си купи кафе“, посочва още той.
"Ще се проведе разследване и ще видим кой ще понесе отговорност. Ще се вземат административни мерки и на ватмана ще бъде наложено административно наказание – или предупреждение за уволнение, или уволнение. Преди излизане от депо всички ватмани се проверяват за алкохол. Мотрисите преминават ежедневен преглед технически. Най-вероятно става въпрос за човешка грешка. Тези трамваи нямат записващи устройства на скоростта и няма как да установим с каква скорост се е движел", каза Минев.
По думите му това е първият подобен случай.
Спирането между спирките без уважителна причина е забранено.
Вторият инцидент, при който дерайлира трамвай, е породен от човешка грешка.
"Започна работа по оценяване на щетите, включили сме и експерт по подлезите. Хубавото е, че пътното платно не е компроментирано. Вероятно стойността на щетите е десетки хиляди лева. Ще сме готови днес или утре с изчисленията. Ремонтът ще започне веднага. Щетите трябва да бъдат покрити от виновните. Непосредствените дейности ще започнат със средства на Столичния електротранспорт и Аварийния фонд на общината. Който е причинил щетите, той трябва да плаща за отстраняването им", коментира Трайчо Трайков, кмет на район “Средец“.
По думите му от Гражданската отговорност на причинилото щетите превозно средство ще бъдат покрити щетите по автомобилите.
Целия разговор вижте във видеото.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK