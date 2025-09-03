„В кабините на трамвайните мотриси има монтирани камери. Ватманът обясни, че обезопасява трамвая и слиза да си купи кафе. Когато се връща, вижда, че трамваят е потеглил“.

Това каза по време на брифинг Милен Миньов, началник на отдел „Технически и качествен контрол“ по повод инцидента, при който трамвай дерайлира и се блъсна в подлез и паркирани автомобили в София.

„Има над 20 г. опит ватманът в столичния градски транспорт. Вратата е била затворена – неговата и на самия трамвай. Сложил е джойстика на позиция „спиране“. Не съм виждал камерите, предадохме ги на полицията. Трамваят е бил по редовна линия, излиза преди 4 ч. сутринта и докато се включи на линия, ватманът слиза да си купи кафе“, посочва още той.

"Ще се проведе разследване и ще видим кой ще понесе отговорност. Ще се вземат административни мерки и на ватмана ще бъде наложено административно наказание – или предупреждение за уволнение, или уволнение. Преди излизане от депо всички ватмани се проверяват за алкохол. Мотрисите преминават ежедневен преглед технически. Най-вероятно става въпрос за човешка грешка. Тези трамваи нямат записващи устройства на скоростта и няма как да установим с каква скорост се е движел", каза Минев.

По думите му това е първият подобен случай.

Спирането между спирките без уважителна причина е забранено.

Вторият инцидент, при който дерайлира трамвай, е породен от човешка грешка.

"Започна работа по оценяване на щетите, включили сме и експерт по подлезите. Хубавото е, че пътното платно не е компроментирано. Вероятно стойността на щетите е десетки хиляди лева. Ще сме готови днес или утре с изчисленията. Ремонтът ще започне веднага. Щетите трябва да бъдат покрити от виновните. Непосредствените дейности ще започнат със средства на Столичния електротранспорт и Аварийния фонд на общината. Който е причинил щетите, той трябва да плаща за отстраняването им", коментира Трайчо Трайков, кмет на район “Средец“.

Снимка: БГНЕС

По думите му от Гражданската отговорност на причинилото щетите превозно средство ще бъдат покрити щетите по автомобилите.

Целия разговор вижте във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK