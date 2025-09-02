Късно вечерта трамвай аварира на бул. "Константин Величков".
Загубил е ход и е бил изтеглен.
Движението по линията беше възстановено, пише БНТ.
Още два инцидента с трамваи се случиха днес в София, макар и без последствия. Около обяд трамвай 22 отново излезе от релсите близо до гара "Подуяне", но без опасни последствия.
