Ден на национален траур в Португалия след катастрофата на финкуляр с 15 загинали (СНИМКИ и ВИДЕО)

В Португалия днес е ден на национален траур след вчерашната катастрофа на фуникуляр в Лисабон, при която загинаха 15 души, съобщи АФП, цитирана от БТА.

140-годишната фуникулярна линия „Глория“, открита през 1885 г., е основна туристическа атракция в столицата Лисабон.

Има чуждестранни граждани сред загиналите при катастрофата, която се е случила около 18:05 ч. местно време в сряда, но все още не са идентифицирани жертвите, съобщиха местните власти, цитирани от Би Би Си.

18 души са откарани в болница, петима от тях в тежко състояние. Сред пострадалите има и дете, но то е с по-леки наранявания.

Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза изказа съболезнования на близките на загиналите.

8 снимки Снимка: Reuters

По първоначална информация техническа повреда машината причина тя да тръгне рязко надолу по склона и да се преобърне.

Властите в Лисабон казват, че е твърде рано да се определи точната причина за инцидента.

Португалският вестник Observador съобщи, че едно от въжетата се е освободило по трасето на лифта, което е причинило загуба на контрол и сблъсък с близка сграда.

Фуникулярът е нещо като влакче или лифт, което се използва за придвижване в трудни участъци, обикновено стръмни местности.

