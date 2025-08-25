Над 64 000 хектара площ е унищожена при пожар в централната част на Португалия, който бе овладян вчера, съобщи БТА.

Близо 1000 пожарникари остават мобилизирани в района, за да предотвратят разпространяването на огъня.

Пожарът бушува вече 11 дни и е обхванал 7 населени места в окръзите Куимбра, Гуарда и Кащелу Бранку.

По данни на Института по опазване на околната среда и горите това е най-големият пожар, регистриран някога в Португалия. Предишният такъв бе през октомври 2017 г. и тогава бяха унищожени над 53 000 хектара.

Вече няма опасност от разпространение на пламъците, които бяха причинени от няколко светкавици, поразили труднодостъпна местност.

Подобно на съседна Испания, в Португалия това лято избухнаха множество пожари. Към края на юли при горски пожари са загинали общо 4 души и няколко са били ранени.

Според данни на Европейската информационна система за горски пожари са унищожени къщи и посеви, както и общо 278 000 хектара площ.

