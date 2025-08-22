В Португалия продължава борбата с огнената стихия. Пожарникар е с тежки изгаряния, след като вятърът внезапно променя посоката си.
Кадри запечатват момента по време на пожара в района на Валверде.
Огънят рязко свеня посоката и обхваща противопожарен автомобил.
На кадрите се вижда как пожарникарите бягат от бързо приближаващите се пламъци, разпалвани от силни пориви на вятъра.
Горските пожари в Португалия са изпепелили около 274 000 хектара растителност.
Това е най-тежката година на огнени бедствия в страната от 2017 г.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK