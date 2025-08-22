В Португалия продължава борбата с огнената стихия. Пожарникар е с тежки изгаряния, след като вятърът внезапно променя посоката си.

Кадри запечатват момента по време на пожара в района на Валверде.

Огънят рязко свеня посоката и обхваща противопожарен автомобил.

На кадрите се вижда как пожарникарите бягат от бързо приближаващите се пламъци, разпалвани от силни пориви на вятъра.

Снимка: EPA

Горските пожари в Португалия са изпепелили около 274 000 хектара растителност.

Това е най-тежката година на огнени бедствия в страната от 2017 г.

