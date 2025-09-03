Трагичен инцидент с трамвай и в Лисабон. При дерайлирането на мотрисата загинаха 15 души, а близо 20 бяха ранени, предадоха световните агенции.

Трамваят е един от трите финикюлери, или мотриси по зъбчати релси, които се изкачват по стръмните хълмове на португалската столица.

Пуснати са в експлоатация в далечната 1885 година и са популярна туристическа атракция.

Поради техническа повреда трамваят по линията "Глория" е тръгнал рязко надолу по склона и се е преобърнал. Няколко от жертвите са чуждестранни туристи.

Линията "Глория" свързва зоната на площад "Рештаурадориш" в центъра на Лисабон с квартала "Барио Алто", известен с оживените си нощни заведения, който е на един от лисабонските хълмове.

Vídeo | El emblemático ascensor de la Gloria, uno de los transportes más usados por turistas en Lisboa, se estrelló contra un edificio cerca de la avenida de la Libertad. Hay al menos tres muertos y 20 heridos https://t.co/pJwtyH1JT9 pic.twitter.com/ad1fqnNFO2 — EL PAÍS (@el_pais) September 3, 2025

На място има екипи на службите за бърза помощ и на пожарникарите.

Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза изрази съболезнования на близките на жертвите.

Фуникулерите в Лисабон са популярна атракция за туристите. Освен "Глория" са прочути фуникулярите "Бика" и "Лавра", както и асансьорът с панорамна платформа на върха "Санта Жуста". Фуникулярите там се открояват с жълтия си цвят, подобен на този на лисабонските трамваи.

Снимка: 101tv.es

Фуникулярът "Глория" може да транспортира до 42-ма пътници.

