Трагичен инцидент с трамвай и в Лисабон. При дерайлирането на мотрисата загинаха 15 души, а близо 20 бяха ранени, предадоха световните агенции.

Трамваят е един от трите финикюлери, или мотриси по зъбчати релси, които се изкачват по стръмните хълмове на португалската столица.

Пуснати са в експлоатация в далечната 1885 година и са популярна туристическа атракция.

Поради техническа повреда трамваят по линията "Глория" е тръгнал рязко надолу по склона и се е преобърнал. Няколко от жертвите са чуждестранни туристи.

Линията "Глория" свързва зоната на площад "Рештаурадориш" в центъра на Лисабон с квартала "Барио Алто", известен с оживените си нощни заведения, който е на един от лисабонските хълмове.

На място има екипи на службите за бърза помощ и на пожарникарите.

Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза изрази съболезнования на близките на жертвите.

След като трамвай се удари в подлез:

Фуникулерите в Лисабон са популярна атракция за туристите. Освен "Глория" са прочути фуникулярите "Бика" и "Лавра", както и асансьорът с панорамна платформа на върха "Санта Жуста". Фуникулярите там се открояват с жълтия си цвят, подобен на този на лисабонските трамваи.

Снимка: 101tv.es

Иван Таков за bTV: Има задържан по случая с дерайлиралия трамвай в София

Фуникулярът "Глория" може да транспортира до 42-ма пътници.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK