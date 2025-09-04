Нов случай на заснета голяма черна котка у нас има тази седмица – този път е забелязана край дупнишкото село Крайници.

Чуха се и предположения, че животното е черен леопард, подобен на този, който през юли бе заснет в Шуменското плато.

Това е основна тема на разговор през последните дни в селото. Една част от хората изразяват притеснения, други се съмняват дали наистина имало такова диво животно в района, каза кореспондентът на bTV в региона.

Клипът е заснет от Светослав Кавдански – това е човекът, видял голямата черна котка, тичаща в поле край селото.

„Докато бягах по черен път в полето, успоредно на мен в полето тичаше хищник, черен на цвят, на размери колкото моето куче, което е 30 кг питбул. Затова твърдя, че беше около 30 кг животното. Силуетът беше на котка и първоначално не го осъзнах, извадих телефона, за да го заснема. То доста бързо си отдалечи, бягаше доста бързо, гонеше някаква плячка и после се наведе в тревата, залови плячката и аз в този момент успях да заснема кратък клип“, разказа пред bTV мъжът.

По информация на bTV патрули на полицията ще продължат да обхождат района около селото.

Гледайте целия разказ на Светослав Кавдански гледайте във видеото!

