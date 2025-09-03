dalivali.bg
Заснеха животно, приличащо на черен леопард, в дупнишкото село Крайници (ВИДЕО)

Полицейски екипи са направили обход на района

Мариета Димитрова Мариета Димитрова

Публикувано в  14:42 ч. 03.09.2025 г.

Ново видео показва голяма черна котка, бродеща в тревиста местност.

Видеото е заснето вчера в късния следобед от мъж от селото. Днес е подаден сигнал към полицията. 

Полицейски екипи са направили обход на района, за момента без резултат. 

Ако намерят черния леопард, властите няма да го отстрелят

Не са открити следи от голяма черна котка в района на село Крайници, община Дупница, каза говорителят на Областна дирекция на МВР Кюстендил Катя Табачка, предаде БТА.

Сигналът, че в землището на с. Крайници, община Дупница, е забелязана голяма черна котка е постъпил на телефон 112 в 11:45 часа. Екипите на полицията са обходили района, но не са открили следи от животното, поясни Табачка.

В района на селото ще остане екип на полицията, който при необходимост ще реагира.

