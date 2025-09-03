Заснеха животно, приличащо на черен леопард, в дупнишкото село Крайници (ВИДЕО)

Ново видео показва голяма черна котка, бродеща в тревиста местност.

Видеото е заснето вчера в късния следобед от мъж от селото. Днес е подаден сигнал към полицията.

Полицейски екипи са направили обход на района, за момента без резултат.

Не са открити следи от голяма черна котка в района на село Крайници, община Дупница, каза говорителят на Областна дирекция на МВР Кюстендил Катя Табачка, предаде БТА.

Сигналът, че в землището на с. Крайници, община Дупница, е забелязана голяма черна котка е постъпил на телефон 112 в 11:45 часа. Екипите на полицията са обходили района, но не са открили следи от животното, поясни Табачка.

В района на селото ще остане екип на полицията, който при необходимост ще реагира.