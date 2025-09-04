dalivali.bg
Спират движението по Дунав мост при Русе – Гюргево утре сутринта

Областният управител на Русе уточни, че движението ще бъде спряно двупосочно

Снимка: Емил Димитров

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:02 ч. 04.09.2025 г.

Движението на всички видове моторни превозни средства ще бъде спряно през Дунав мост при Русе – Гюргево за час утре сутринта, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. 

Той поясни, че това ще се случи между 06.30 и 07.30 часа сутринта, като периодът е избран така, че да не влияе съществено на трафика. Драганов уточни още, че движението ще бъде спряно двупосочно, защото е необходимо преместване на фургоните със строителни материали, както и на тези, използвани като място за отдих на работниците, които извършват цялостния ремонт на българския участък на съоръжението. От утре основният ремонт на Дунав мост при Русе ще продължи със строителни дейности в 320-метров участък в платното в посока Румъния. В момента завършва ремонтът в платното за България и по него ще бъде пренасочен трафикът по съоръжението от утре. На този етап по новото трасе предстои полагане на маркировка. 

Припомняме, че основният ремонт на Дунав мост се извършва на етапи, като на обекта се работи ежедневно. Първо се ремонтира част от едното платно, а след това и другото, а работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се извършват строителни дейности.

