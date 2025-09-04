Броят на загиналите при катастрофата на туристическия фуникуляр „Глория“ в Лисабон нарасна на 17, а ранените са 21, съобщиха службите за спешна помощ, цитирани от АФП.

Сред пострадалите при инцидента в популярна туристическа зона има 11 чужденци — двама германци, двама испанци и граждани на Франция, Италия, Швейцария, Канада, Южна Корея, Мароко и Кабо Верде, съобщиха от службите, цитирани БГНЕС.

По-рано днес Португалия обяви 4 септември за ден на национален траур. Инцидентът стана на 3 септември, когато жълтото влакче излезе от релсите, по стръмния участък близо до Авеню „Свобода“, и се вряза в сграда.

Кадри от мястото показаха полицаи и екипи на бърза помощ, работещи до късно през нощта около смачкания фуникуляр, преобърнат на една страна.

Кметът на Лисабон Карлуш Моедаш нарече случилото се „трагедия, каквато нашият град никога не е преживявал“.

В изявление на премиера Луиш Монтенегру се казва, че катастрофата е донесла „скръб за семействата и покруса за страната“. Съболезнования изказа и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Прокуратурата на Лисабон започна разследване за обстоятелствата около произшествието.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK