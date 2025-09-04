Броят на загиналите при катастрофата на туристическия фуникуляр „Глория“ в Лисабон нарасна на 17, а ранените са 21, съобщиха службите за спешна помощ, цитирани от АФП.
Сред пострадалите при инцидента в популярна туристическа зона има 11 чужденци — двама германци, двама испанци и граждани на Франция, Италия, Швейцария, Канада, Южна Корея, Мароко и Кабо Верде, съобщиха от службите, цитирани БГНЕС.
По-рано днес Португалия обяви 4 септември за ден на национален траур. Инцидентът стана на 3 септември, когато жълтото влакче излезе от релсите, по стръмния участък близо до Авеню „Свобода“, и се вряза в сграда.
Кадри от мястото показаха полицаи и екипи на бърза помощ, работещи до късно през нощта около смачкания фуникуляр, преобърнат на една страна.
Кметът на Лисабон Карлуш Моедаш нарече случилото се „трагедия, каквато нашият град никога не е преживявал“.
В изявление на премиера Луиш Монтенегру се казва, че катастрофата е донесла „скръб за семействата и покруса за страната“. Съболезнования изказа и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Прокуратурата на Лисабон започна разследване за обстоятелствата около произшествието.
