АПИ към шофьорите: Карайте внимателно в тунела „Мало Бучино" на „Струма" тази нощ

„Сблъсках се с бившия ми в бара, в който се бяхме запознали преди 12 години"

Да караш с 4 вида дрога в кръвта: Хванаха мъж, дрогиран, осъждан и в изпитателен срок зад волана

Престъпление с умисъл или неумишлено деяние: Как ще преквалифицират обвинението на Никола след смъртта на Христина?

Зеленски: Получаването на системи за противовъздушна отбрана е от стратегическо значение преди зимата

Промените в Закона за държавната собственост: Правната комисия отхвърли ветото на Радев

Транспортен хаос: Огромна дупка се отвори на път в Мексико (ВИДЕО)

След опит за бягство с шестте им деца: Арестуваха двойка за неглижиране (ВИДЕО)

Пътнически автобус се преобърна в Турция, поне 30 ранени

СДВР: Издирваният 43-годишен мъж, изчезнал през август, е открит

Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски

Руският президент покани украйнския в Москва

Снимка: EPA

Публикувано в  17:14 ч. 03.09.2025 г.

Публикувано в  17:14 ч. 03.09.2025 г.

Руският президент Владимир Путин заяви, че е готов да проведе разговори с украинския си колега Володимир Зеленски, ако той дойде в Москва. Путин добави, че остава да се види дали такава среща би имала смисъл, съобщи The Straits times. 

Зеленски настоява за среща с Путин, за да обсъдят условията на възможно споразумение. Същевременно президентът на САЩ Доналд Тръмп – който се опитва да посредничи за мирно уреждане на конфликта – заяви, че иска двамата лидери да се срещнат.

Говорейки в Китай в края на посещението си там, Путин каза, че винаги е бил отворен за среща със Зеленски, но повтори често изразяваната позиция на Кремъл, че такава среща трябва да бъде добре подготвена и да доведе до конкретни резултати.

„Що се отнася до среща със Зеленски, никога не съм изключвал възможността за такава среща. Но има ли смисъл? Ще видим“, каза руският президент.

Той добави, че според него Украйна трябва да премахне военното положение, да проведе избори и да организира референдум по въпроси за териториите, ако иска да се постигне напредък. |

Путин заяви, че е постигнал „споразумения“ с Тръмп за края на войната в Украйна

Москва очаква преговорите между Русия и Украйна да продължат, но „новите териториални реалности“ трябва да бъдат признати, както и да се формира нова система от гаранции за сигурността, заяви руският външен министър Сергей Лавров.

Според Лавров, „за да бъде мирът устойчив новите териториални реалности трябва да бъдат признати и формализирани в международни правни термини“. 

