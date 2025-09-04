Водната криза, която през 2019 г. постави Перник пред тежко изпитание, днес е реалност за други два областни града – Плевен и Брезник.

Кметът на Перник Станислав Владимиров обясни, че за разлика от Перник, Брезник няма връзка с голямата водопреносна мрежа. Градът разчита единствено на язовир „Красава“, който в момента е в критично състояние. Водата там е опасна за пиене и дори негодна за битови нужди.

„Водосборът е много малък и дори при снежна зима язовирът няма как да се напълни. Това е дългосрочен проблем, който може да продължи години“, предупреди Владимиров.

Според него има два варианта за алтернативно водоснабдяване на Брезник. Първият е свързване към мрежата на Перник и захранване от язовир „Студена“, който в момента е почти пълен и може да обслужи още един град с мащабите на Перник. Вторият е язовир „Мещица“, изграден по държавна програма, за който в момента се извършват проби на водата.

В краткосрочен план обаче община Брезник залага на сондажи. „Всяка алтернатива е смислена, ако дава устойчиво решение. Всичко друго е временно кърпене“, подчерта кметът.

По думите му най-ранният срок за изграждане на връзка между мрежите на Брезник и Перник е година и половина – заради процедурите по проектиране, избор на изпълнител и евентуални отчуждения.

„Относно Плевен, не съм в дълбочина в целия проблем, но и там хората трябва просто да разберат, че пред тях предстоят месеци, може и години, през които те ще бъдат в много тежка ситуация“, коментира още Владимиров.

Той направи и паралел с кризата в Перник през 2019 г., когато градът веднага обяви бедствено положение и в кратки срокове беше осигурено държавно финансиране.

„В Плевен сякаш местната власт стои встрани от проблема“, заяви кметът на Перник.

