Бедствено положение в общините Плевен и Долна Митрополия от днес. Мярката е по искане на кметовете и ще продължи 7 дни. Бедственото положение влиза в сила от 00:00 часа на 2 септември.

Заповедта обхваща населени места в Община Плевен и в Община Долна Митрополия.

Заради ниските налични количества вода и създалата се кризисна ситуация, ще бъде задействана процедура по обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода на болничните заведения, детските градини, учебните заведения, социални заведения и други.

