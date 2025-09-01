Българската хранителна банка и „Гората БГ“ осигуриха минерална вода за възрастни хора и лечебни заведения в града, който месеци наред е на воден режим

В разгара на водната криза в Плевен Българската хранителна банка изпрати два палета с минерална вода. Едната доставка е за Домашния социален патронаж, а другата – за болницата и Центъра по кръводаряване в града.

„Тази вода дойде съвсем навреме. Най-естественото беше първо възрастните хора, които ползват социалния патронаж, да бъдат подкрепени, защото са лишени от вода в момента“, заяви пред bTV Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българската хранителна банка.

Първоначално доставката не е била приета веднага.

„Реакцията беше изключително бавна. Очакваше се да минат часове и заседание на кмет, за да се реши дали да бъде получена тази вода. Това ми се стори напълно неестествено при такова безводие“, каза Миланова.

След около час общинските структури преразгледали позицията си и дарението е било прието.

След публична публикация в социалните мрежи към инициативата се присъединява и организацията „Гората БГ“.

„С тяхно съдействие и помощ успяхме да направим връзка с болницата и Центъра по кръводаряване, така че до края на седмицата вече имаше вода за още нуждаещи се хора“, обясни Миланова.

Българската хранителна банка е готова да продължи да осигурява вода, ако кризата в Плевен се задълбочи.

„Ние ежедневно сме на своето място. Всяка компания, която иска да направи дарение, може да го направи – ние ще доставим до хората в нужда. Общини, които имат нужда, също могат да се свържат с нас“, каза Миланова.

Вижте още във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK