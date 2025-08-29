В Плевен днес се провежда заседание на областния кризисен щаб заради продължаващото безводие, което тормози града от години. Въпреки че темата засяга хиляди домакинства, училища и обществени сгради, областният управител Николай Абрашев и началникът на Регионалното управление на образованието Албена Тотева не се появиха на предварително уговорено участие в пряко включване на bTV.

Проблемът с водата в Плевен остава нерешен

Вече няколко години Плевен страда от сериозен недостиг на вода, като в някои райони достъп до питейна вода има едва по няколко часа дневно. Хората изразяват разочарование от институциите и липсата на реални мерки, които да доведат до трайно решение на проблема.

„Всеки бяга от отговорност. Това е поредната неадекватна и недостойна постъпка“, каза гражданин, дошъл пред областната управа, който участва и в комисията на Общинския съвет по въпроса.

Особено тревожна е ситуацията с предстоящото начало на учебната година. Родители се опасяват, че училищата няма да могат да осигурят нормални хигиенни условия, а вече се обсъжда възможността учениците да започнат обучението си онлайн.

Вижте още във видеото.

