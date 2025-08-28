На Плевен са необходими 300 литра в секунда, за да отпадне водният режим

Повече от четири часа продължи изслушването на експерти и граждани на днешното заседание на Общинския съвет в Плевен за водната криза в града и близките населени места, съобщава БТА. Първо думата беше дадена на председателя на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД инж. Лозко Лозев.

По негови данни средното количество вода, което постъпва към Плевен от водоизточниците е 550 литра в секунда, като са необходими още около 300 литра в секунда.

На въпроси на съветниците отговаря и управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен инж. Климент Тодоров, който обърна внимание на мерки, предприети за ремонт на водопроводи с чести аварии, един от които е в участък от бул. „Георги Кочев“. Инж. Тодоров каза още, че изградената през последните десет години ВиК мрежа не дава аварии.

По време на изслушването главният секретар на Асоциацията по ВиК Плевен Ивилина Маркова представи справка за планираните от ВиК оператора инвестиции за област Плевен за тази година. Те са в размер на 2 234 110 лв., от които за територията на община Плевен са 811 590 лв.

Граждани показаха снимки, правени по думите им при ремонта на магистралния водопровод „Черни Осъм“, като на тях се вижда колко голяма е амортизацията му.

Народният представител Богдан Богданов пък показа снимки на лошото състояние на един от водоизточниците за Плевен – този при село Биволаре. Според Богданов един от основните проблеми на Плевен при водоснабдяването са и кражбите на вода.

По време на дебатите се постави въпросът за преразглеждане на дяловете на трите общини Троян, Ловеч и Плевен за ползване на вода от магистрален водопровод „Черни Осъм“, за това как ще започне учебната година в условията на воден режим и други.