Расте броят на хората, засегнати от безводието. По данни на регионалното министерство те вече са 263 303 души от 86 общини в страната. Данните на регионалното министерство показват, че проблемът е най-сериозен в Плевенско, където засегнати са над 101 000 души.

Темата беше водеща и на заседанието на Министерски съвет днес. Основното изискване на премиера Росен Желязков е да се вземат спешни мерки за безводието и те да започнат да се прилагат веднага.

За целта на регионалния министър е възложено да изработи график и да се знае какво ще бъде свършено до коя дата. Той трябва да е публичен и да бъде качен на сайта на МРРБ. Набелязани са както краткосрочни мерки, така и дългосрочни като строеж на язовир и подмяна на водопреносната мрежата.

По данни на Районната здравна инспекция в Плевен към 24 август анализът на вода от контролните пунктове на водопроводната мрежа не e установил отклонения по химични и микробиологични показатели. Но са констатирани отклонения при мътността и цвета.

„Водата не следва да се използва за пиене и приготвяне на храна, докато не се избистри напълно.

За питейни нужди използвайте бутилирана трапезна или нискоминерализирана минерална вода“, посочват от РЗИ.

„Искам да обърна внимание на датата - касае периода 18-25 август. Ако аз съм един плевенчанин и в момента съм в тази адска криза, бих се е интересувала днес какво е качеството на водата, а не миналата седмица“, коментира с инж. Галина Димова-Бойкиновар, Катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“ – УАСГ.

Възможните мерки за Плевен, но и за цялата страна бяха поставени като основна задача от премиера към регионалния министър.



„Да ми предостави линеен график за всички дейности с ясни срокове, източници на финансиране и отговорните институции“, каза Росен Желязков.



„Основният проблем за липсата на вода за град Плевен са изключително високите загуби както от компрометирана водопроводна мрежа, така и от така наречените търговски загуби или най-просто на български език – кражби“, посочи регионалният министър Иван Иванов.



През последните дни се идентифицират най-критичните места, където има най много проблеми, допълни Иванов. В момента се извършват и сондажи.

Общината пък е взела решение да се откаже от някои свои проекти и да насочи парите в рехабилитация на водопреносната мрежа. У нас тази инфраструктура е на над половин век, допълват експертите. И посочват единственото дългосрочно решение за Плевен и Ловеч – изграждане на язовир Черни Осъм.

България е на първо място в Европа по загуба на вода. Към днешна дата средните загуби у нас са около 60%. За някои ВиК оператори достигат 80%.

