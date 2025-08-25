Отново напрежение заради безводието в Плевен. Протестиращи посрещнаха кмета на града в началото на работния ден, за да поискат отговори кога ще приключи кризата. Хората искат спешни и конкретни решения с положени подписи от отговорни лица и институции.

Още в понеделник ВиК-Плевен и общината набелязват нови места за сондажи за вода в Плевен.

По време на заседанието на кризисния щаб днес заместник-министър Терзийска даде насоки за предприемане на най-спешните стъпки.

Още в понеделник представители на ВиК Плевен и общината, със съдействието на „Басейнова дирекция“, започват идентифициране на места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода в община Плевен. Наред с това ВиК-Плевен, в рамките на следващата седмица, да обходят всички налични сондажи и каптажи, като организират тяхното своевременно почистване и се направи анализ на състоянието на всеки водоизточник.

Това са само част от насоките за конкретни спешни действия, които заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Веселина Терзийска даде по време на днешното заседание на кризисния щаб в града и които започват да се изпълняват в община Плевен още следващата седмица.

Снимка: bTV

Успоредно с това продължава зонирането и анализ на местата с течове по водопреносната мрежа и ремонтите, които трябва да бъдат предприети.

ВиК-Плевен и общината трябва да изготвят съвместно кризисен план за осигуряване водоснабдяване на училищата и медицинските заведения.

Остава и ангажиментът на общината да оттегли част от проектите си, подадени до момента за финансиране по Инвестиционната програма към държавния бюджет и да ги заменени с ВиК проекти.

За да се подмени максимално голяма част от вътрешната ВиК инфраструктура на общината, ще се търсят средства и от ВиК-Плевен, със съдействието на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Целта е общината, ВиК операторът и холдингът да подменят почти изцяло вътрешната водопроводна мрежа в рамките на няколко години, стана ясно на днешната среща.

В дългосрочен аспект за решаване на проблема ще се работи по изграждането на водоснабдителна система „Черни Осъм“ и довеждащи водопроводи, стана ясно от думите на Терзийска.

Снимка: bTV

Къде е водата и защо проблемът е загърбван десетилетия, питат хората, чиито сметки за вода не намалява Увеличават се и разходите им - защото са принудени да купуват бутилирана.

„Първото решение, което трябва да се направи, е да си подадат оставките отговорниците за това трета година да сме на режим, те са двама – единият е градоначалник, другият е управител на ВиК“, казва един от протестиращите.

„80-85-та година бяхме 170 хиляди жители, всичките заводи работеха, вода имаше, сега сме останали 60 хиляди, даже не живеят тука, изнесоха се по селата, и вода няма“, казва друг от демонстрантите.

Част от недоволните пресрещнаха кмета Валентин Христов на влизане в Общината.

Снимка: bTV

„Искаме конкретните проекти, с отговорните лица, със сроковете, с имената“, категорично заяви една от протестиращите.

А д-р Валентин Христов отговори:

„Имам още една среща в министерството, окончателно определяне на средствата, които отиват за канализация, и ако сондажите наистина дадат ниски дебити или качеството не отговаря, ще се върви към бедствено положение“.

„Аз искам да попитам, ако това не е бедствие, какво очаквате, за да стане бедствие, вие нормални хора ли сте?“, попита Борислав Цветков, организаторът на протестите.

„Вие носите отговорност, от мен не зависи, аз няма да копая канали, мога само да протестирам, а вие сте назначени и получавате заплати“, обърнаха се и към зам.-кметицата на града гневни протестиращи.

Междувременно излъчената днес от местния парламент извънредна комисия ще предлага решения, а той трябва да ги одобрява. Бивш директор на ВиК-сектора в Плевен инж. Сергей Миланов беше категоричен:

„Нямаме ли корекция на водопроводната мрежа в града, всички други водоизточници няма смисъл, ние наливаме в празна каца. Но пак повтарям, за да се случат тези неща, трябва политическо решение“.

„През изминалата седмица сезирах главния прокурор и РП, тази седмица предстои да сезираме и Европейската прокуратура“, категоричен е Борислав Цветанов, организатор на протестите.

В неделя ще има нов протест.

