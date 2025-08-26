dalivali.bg
Кризата с водата: Министър Иванов праща екипи за установяване на какво се дължат течовете

Разпоредил съм във всички квартали с нарушено водоподаване да бъдат разположени водоноски&quot;, каза министър Иван Иванов

Снимка: bTV

Маргарита Стефанова Маргарита Стефанова

Публикувано в  12:25 ч. 26.08.2025 г.

Ресорният министър на регионалното развитие и благоустройството в този момент е на инспекция на автомагистрала "Хемус".

Регионалният министър нямаше как да не коментира този много тежък проблем в Плевен - над 100 000 души са без вода. Той заяви, че още от днес изпраща екипи от цялата страна на ВиК, които да установят на какво се дължат течовете. 

"Днес издавам заповед, с която изпращам екипи от цялата страна на служители на ВиК операторите да установят всички течове и кражби, защото имаме сериозен проблем с кражбите. Разпоредил съм във всички квартали с нарушено водоподаване да бъдат разположени водоноски", каза министър Иван Иванов. 

Кризисен щаб търси решение на водната криза в Плевен

Единият проблем е остарялата водопреносна мрежа в града, в която се губят над 70%, но големият бич са кражбите. 

Това, което ще предстои в авариен план, тъй като близките дни ще бъде обявено бедствено положение ВиК започва спешна промяна на част от водопровода. Министърът уточнява с представители на министерството за проектите, по които трябва да се започне подмяна. Ще имаме финансиране от държавата.

Плевенчани с изчерпано търпение заради безводието в сблъсък с местната управа

В момента общината отклонява 40 млн. лева от други свои проекти, включително от пътя Плевен-Ясен, за да може да потуши напрежението и да се справи поне отчасти с проблема. 

Ще се работи заедно с басейнова дирекция по нови сондажи в дългосрочен план. Най-важното е изграждане на язовир "Черни осъм".

