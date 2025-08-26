Държавата сформира кризисен щаб заради безводието в Плевен. Експерти на терен работят по сондажи и спешни мерки, които трябва да облекчат ситуацията на хиляди домакинства. Загубите достигат 75%

По данни на ВиК–Холдинга от необходимите 850 литра в секунда за Плевен реално се фактурират около 150 литра. Това означава близо 75% загуби – резултат както от физически течове в остарялата мрежа, така и от нерегламентирано ползване.

„По норматив се смята, че около 10% от тези загуби са кражби, но по мое мнение те са повече“, заяви инж. Лозко Лозев, изпълнителен директор на „Български ВиК холдинг“.

Само от началото на годината в областта са съставени около 100 протокола за незаконно ползване на вода, допълни той.

Плевенчани излизат на протести с въпроси защо градът остава без вода, а улиците се мият. По думите на Лозев, за почистването се използва вода от сондажи с лошо качество, която не става за питейни нужди. След среща в общината е решено миенето да бъде преустановено, за да не се създава напрежение.

Екипи вече пробиват нов сондаж край с. Ясен, в терасата на река Вит. На 60-ия метър са достигнати водоносни пластове, а целта е да се стигне до 120 метра. Очаква се до десетина дни да има проби за качество и дебит.

По оптимистични прогнози един кладенец може да осигури около 10 литра в секунда, а за да се компенсира липсата от 300 литра, ще са нужни десетки сондажи.

Гражданите се опасяват, че новите водоизточници пак ще захранват старата мрежа, където загубите са огромни.

„Точно така е – заради това е нужна ударна подмяна на водопроводната мрежа. Общината вече подава проекти за финансиране от държавата“, каза Лозев.

През годините ВиК–Плевен е изпълнявал инвестиционни програми за около 2 млн. лева годишно, но средствата са крайно недостатъчни. За подмяна на цялата мрежа в областта са нужни стотици милиони, които трябва да дойдат под формата на грантове, за да не се отразят на цената на водата на плевенчани.

Стратегически решения за бъдещето на Плевен са два – водоснабдяване от Дунав или изграждането на язовир „Азура“, обобщи изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“. Според експерти вторият вариант е по-добър, но ще отнеме повече време, допълни той.

