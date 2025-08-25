Полицаи са замеряни с тухли и бутилки в Плевенско, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

На 24 август вечерта автопатрул е насочен към сигнал за смущение на нощната тишина в частен дом в село Търнене.

Униформените са установили, че със силна музика се озвучава тържество и веднага взели мерки за преустановяване на нарушението.

Четирима от празнуващите са отказали да изпълнят разпореждането и са започнали да хвърлят бутилки и тухли по полицейските служители.

Задържани за са мъже - на 38, 43, 48 и 34 години. По случая се води разследване.

