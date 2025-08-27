Започват проверки за водните загуби в Плевен. Това обяви Министерството на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на правителственото заседание и добави, че повереното му ведомство е предприело доста мерки срещу водната криза града.

По официални данни загубите на вода в града са над 80%

„Мерките са ситуирани в 3 категории – краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. Краткосрочните включват осигуряване на необходимите средства за рехабилитацията на вътрешната водопроводна мрежа в град Плевен. Мнението на всички специалисти на терен е, че за липса на достатъчно вода се дължи и на високите загуби“, обясни той.

По думите му е започнала проверка къде кражбите на вода са най-сериозни и къде мрежата е най-компрометирана. Ще бъдат разположени водоноски в кварталите, независимо на какъв режим са. В момента се извършват сондажи.

„За Плевен постъпват около 850 литра в секунда, тази вода не достига. За сравнение в град Русе, което е с аналогичен брой население – се захранва с 350 литра в секунда при рехабилитирана водопреносна мрежа. Това нещо е в резултат на политическо безвремие, отговорността е била размита. (…) Водата ще тръгне през следващите месеци“, заяви Иванов.

Премиерът допълни, че е изискал от Иванов ясен график за работа със срокове, отговорни институции и източници на финансиране. Документът ще се качи на сайта на регионалното министерство, така че гражданите да имат достъп до него и да следят за нарушения.

