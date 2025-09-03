В Брезник заради риска за хората водата в чешмите е напълно забранена да се използва за питейни и битови цели. В града има поставени 6 цистерни с чиста вода, които обслужват над 3500 души.

Филип Ниджим се притеснява за здравето на семейството си заради замърсяването. Разчита на вода от съседни села и на бутилирана: Така имаме вода и възможност да се къпем на два три дни по веднъж, а на детето трябва да поддържаме хигиената всеки ден.

След като водата от язовир "Красава" вече не е годна за употреба - единствената алтернатива са поставените в града цистерни с питейна вода.

През ден ги зареждат, до довечера тази ще бъде празна. Не стига за нищо тая вода, кой да се къпе, кой да пере, да готвим, да мием съдове, оплаква се жителка.

От ВИК-Перник заявиха, че ще бъдат поставени още четири цистерни в следващите няколко дни и че в момента тече организация за зареждане на цистерните всеки ден.

Единственият язовир в общината, който се използва за питейни и битови, е "Красава 2". Според думи на общината той е 86% прзен и има наличие на опасни вещества заради сушата и ниските нива.

Лекарите предупреждават, че децата и възрастните хора са най-рисковите групи при досега със замърсената вода. "Манганът няма противопоказания по принцип, той води промяна в цвета на дрехите, дава дерматити, косата става много по-твърда, но с арсенът и клостридиума е абсолютно недопустимо да се ползва тая вода, каза д-р Валери Величков, общопрактикуващ лекар

От общината заявиха, че ще използват ресурса от подземни води за решаване на проблема и че се изграждат нови сондажи и кладенци.

"Това е съорежението, което от 4 дни се прави, мисля че до една седмица ще почне да работи. Община Брезник ще спре да бъде на воден режим, ако всичко върви нормално и това, за което държавата трябва да ни помогне, е да дойде вода от язовира "Дружба" при сели "Мещица", коментира кметът на община Брезник - Васил Узунов.

Местните жители са скептични: "Ще търсим опция да се преместим просто от Брезник, защото в един момент ако нямаме възможност да се справяме детето ни няма как да бъде застрашен", споделя Филип Ниджим.

