Водата от водопроводната мрежа на Брезник не е годна за пиене и битови нужди, това съобщават от Регионалната здравна инспекция в Перник. Властите уточняват, че след извършени физико-химични и микробиологични анализи е установено превишаване на нормата с манган, арсен и клостридиум перфрингенс.

От РЗИ уточняват, че са въвели ограничение за водата, подавана на територията на града от язовир „Красава“.

Здравните власти посочват още, че водата не е годна за приготвяне на храна, къпане, миене на съдове, миене на ръце или други хигиенни дейности. Единствено за почистване на тоалетни. 

„Продължава засиления контролен мониторинг върху качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, подавана във водопроводната мрежа на гр. Брезник“, посочват РЗИ – Перник, но не уточняват от кога има отклонение в качеството на питейната вода.

Във вторник, 2 септември, от Община Брезник раздаваха бутилирана минерална вода на жителите на града.

И трите посочени замърсителя водят до сериозен риск за здравето. Високите нива на манган може да се предизвикат метален вкус и оцветяване на водата. При системно излагане се натрупва в организма и може да увреди нервната система. Симптоми: треперене, мускулна скованост, проблеми с походката, поведенчески промени. При деца – риск за неврологично развитие и когнитивни затруднения.

Арсенът може да предизвика гадене, повръщане, болки в корема, диария. Той е изключително опасен химикал, доказано е, че води до рак на кожата, белия дроб, пикочния мехур, както и увреждане на черния дроб, бъбреците и сърцето.

Клостридиум перфрингенс е бактерия, срещана в почвата и фекалните замърсители. Присъствието ѝ във водата е знак за фекално замърсяване и риск от други патогени. Води до тежки гастроентерити – диария, коремни болки, гадене, повръщане, дехидратация. При деца и възрастни хора – особено опасно.

