В Долна Митрополия е обявено частично бедствено положение заради безводието. Хората тук са гневни и притеснени как децата ще започнат учебната година, споделят че най- тежко е за възрастните самотни и болни хора, чието ежедневие става непосилно без достатъчно вода.

Снимка: bTV

За разлика от Плевен обаче, в общината има подменени около 24 км нови ВиК мрежа по европейски проект по програма „Околна среда“, довеждащ колектор до пречиствателна станция, така че загубите по мрежата са минимални, но няма достатъчно вода от водоизточниците и затова се налага режим на водоподаването.

Снимка: bTV

Жителите на Долна Митрополия недоволстват не само заради режима на водата, но и заради качествата ѝ.

„Мъчим се, то и за старите хора, както и за младите, те имат деца. Наливаме шишета, туби, като пуснат и перем с перални, иначе на ръка перем“, казва Веска Тодорова.

„Много зле, водата в момента не е добра за пиене, нито за готвене, нито за промишленост...С часове я няма, от 10 часа вечерта до 8 сутринта я няма“, обясни Димитър Пеков.

Снимка: bTV

Община Долна Митрополия е с изграден воден цикъл и не регистрира загуби по мрежата. Управленски грешки преди години обаче, са довели до ликвидиране на основни водоизточници.

„Язовир „Вълчовец“, както и „Горен Дъбник“ и „Долен Дъбник“ са язовири за напояване, но тяхната вода се ползваше за оросяване на вододайната зона - Крушовица и Биволаре. Но понеже нямаше заявки за напояване, „Напоителни системи“ спряха за пълнят язовир „Вълчовец“. Тогава ние настоявахме ВиК да го вземе, но от ВиК казаха че този язовир няма отношение към водния баланс, тогава язовирът беше продаден, в момента е частен“, заяви Петър Петров, председател на Общински съвет.

В Плевен и Долна Митрополия предстои обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода на болници, детски градини, училища и социални институции. От местните общини са категорични, че учебният процес ще започне присъствено и без проблеми заради водата на 15 септември.

