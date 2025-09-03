Христина, блъсната от АТВ в "Слънчев бряг", е починала, потвърдиха за bTV от МБАЛ - Бургас, както и близките й.

35-годишната жена бе блъсната на тротоара от Никола Бургазлиев, който удари още 4 души с АТВ.

4-годишният й син Мартин бе тежко ранен при инцидента и бе транспортиран в болница „Пирогов“ в София. Детето продължава да е в кома. 35-годишната му майка - Христина бе в болницата в Бургас в изключително тежко и по думите на лекарите – „необратимо състояние“ - мозъчна смърт. Днес сърцето й е спряло.

„До последно си мислех, че ще стане чудо. Тя беше много силна, много борбена и никой не вярваше, че ще стигне до мозъчна смърт“, казва майката на Христина – Златка Соколова.

18-годишният Никола Бургазлиев, шофирал АТВ-то, е ученик от 12. клас и син на полицаи. Окръжният съд в Бургас го върна в ареста. Така беше отменено първоначалното решение на съда в Несебър, който пусна ученика под домашен арест.

По отношение на обвинението: "Ако лицето почине, ще бъде квалифицирано като причиняване на смърт при особено тежък случай - с наказание от 15-20 години. Тук съм да заявя категоричната позиция на прокуратурата , че тежите престъпления както в случая, няма да бъдат толерирани", коментира прокурорът по случая Христо Колев.

