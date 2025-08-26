Лекарите продължават да се борят за живота на прегазеното от АТВ дете. Вчера Марти беше транспортиран с въздушна линейка от Университетската болница в Бургас към детската реанимация на „Пирогов“.



Пред bTV говориха близки на детето и майка му, която продължава да е в мозъчна смърт. Със свито сърце те изпратиха медицинския хеликоптер с Марти към София.

„Има и други травми освен травмата в главата, има счупени ребра и лечението ще бъде дълго. Обади се един човек и каза, че пътуването е минало добре и детето е в добро състояние след пътуването“, каза Златка Соколова, баба на Марти.

В „Пирогов“ на 4-годишното момченце е направен скенер, който потвърждава тежката черепно-мозъчна травма. Марти остава в кома. Предстоят още изследвания.



„Не е контактен, не издава звуци. Все пак е на спонтанно дишане и следваме план за консервативно лечение. Правим всичко възможно, имали сме много такива деца, никой не може да каже някакви прогнози“, каза д-р Христо Пседерски, детски реаниматор в УМБАЛСМ „Пирогов“.

Снимка: bTV



35-годишната му майка Христина остава в мозъчна смърт, което според лекарите е необратимо състояние.



„Имам чувството, че всеки момент Тинето ще отвори очи и ще каже: „майко, ти пак ли плачеш“, но няма…“, каза Златка Соколова, майка на Христина и баба на Марти.

„Вчера бяхме при нея, положението е същото. В божиите ръце сме“, добави Йордан Соколов, баща на Хриси.



С по-голямото дете на семейството вече работи психолог. Момчето не спира да пита за майка си и братчето си, разказват близките.

„Снощи като се върнахме от болницата ни пита „Видяхте ли мама, какво каза доктора“, разказа Златка Соколова.

Снимка: bTV

По сигнал на близките и след разпореждане от вътрешния министър МВР започна втора проверка за действията на полицаите при фаталния инцидент.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK