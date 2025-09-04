Не е имало заглушаване на GPS сигнала на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, обяви в интервю за предаването „Тази сутрин“ на bTV вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Няма нито едно доказателство за подобен проблем, категоричен е вицепремиерът.

Караджов се позова на информация от агенциите в България, които имат отношение към полетите – Ръководство на въздушното движение (РВД), гражданска въздухоплавателна авиация (ГВА), военновъздушните сили (ВВС) и Комисията за регулиране на съобщените (КРС).

По думите му записите на КРС не показват срив на GPS сигнала на самолета, с който пристигна в България председателят на ЕК.

Вицепремиерът е категоричен също, че никой от българското правителство не е подавал информация на Европейската комисия (ЕК) за подобен проблем.

„Единственото, което българската гражданска въздухоплавателна администрация е предала към Европейската агенция по безопасността на авиацията (ЕАSА) е, че има този доклад от разговора между кулата и пилота. Това е доклад от страна на пилота, че той има issues, някакъв проблем с GPS-а. Minor issues е последната фраза, някакви минимални проблеми. Тепърва трябва ЕАSА да извади компютрите на борда на самолета и да види какво са регистрирали тези компютри“, обясни министърът на транспорта.

На 1 септември – ден след посещението на Урсула фон дер Лайен, от правителствената пресслужба изпратиха следното съобщение: „Във връзка с информации в чуждестранни и български медии, касаещи полета на председателя на Европейската комисия до Пловдив, правителствената информационна служба уточнява:

По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане). Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.Уточняваме още, че пренасочване на полета не се наложи. По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането беше предвидено на летище Пловдив. Полетът на Урсула фон дер Лайен беше изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия“.

Европейската комисия е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала по време полет над Пловдив на самолета, с който е пътувала Фон дер Лайен, заявиха говорителките на ЕК Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен.

Целия разговор с Гроздан Караджов гледате във видеото!

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK