"Няма защо да се разследва ситуацията със самолета на председателя на Европейската комисия (ЕК), защото тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи, каза пред журналисти в Бургас премиерът Росен Желязков.

Коментарът му е по повод информацията за инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив на 31 август.

От Министерски съвет съобщиха вчера, че при подход за кацане на Летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът. С цел осигуряване безопасността на полета от Ръководство въздушно движение незабавно са предложили алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства.

Европейската комисия е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала по време полет над Пловдив на самолета, с който е пътувала Фон дер Лайен, заявиха говорителките на ЕК Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен.

Българските власти ни информираха, че подозират умишлена намеса от страна на Русия, заяви Подеста пред журналисти в Брюксел.

"Още от 2022 г., от началото на войната в Украйна, част от начините за водене на съвременните войни включват т.нар. радиоелектронна война, която представлява умишлени смущения в радиочестотния спектър. Това се наблюдава през последните години в зоната на воденето на война, но интерференциите са от Хелзинки, през Черно море, Ереван, Тбилиси, Кипър, Сирия, та до Триполи. Всичко това са интерференции, защото се въздейства на радиочестотния спектър на GPS сигнала, който се излъчва от сателити, които са на близо 20 км над Земята", коментира премиерът.

По думите му тази интерференция не е таргетирана по отношение на един или друг въздухоплавателен обект. Това нещо е установено в конкретния случай от екипажа на полета, каза премиерът.

"Такива неща се случват ежедневно, затова и самолетите, много преди да има GPS система, също са излитали и кацали. В тези моменти има създаден протокол, този протокол е във всички страни, в които Европейската агенция по авиационна безопасност има наблюдения за радиуса на въздействие, и тези протоколи много ясно казват, че когато има смущение в GPS сигнала, се подхожда с инструментално навигиране, т.нар. конвенционен метод", допълни Росен Желязков.

По думите му няма нещо, което Ръководството на въздушното движение на България да не е изпълнило по протокол и няма нещо, което да е по-различно от всичко, което се наблюдава като резултат на войната в Украйна, като начин за водене на радиоелектронна война.

"За съжаление това е една от страничните, но не маловажни последици от подобни конфликти", допълни премиерът.

