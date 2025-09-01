С категоричност можем да кажем, че не става въпрос за кибератака. Това заяви в ефира на БНТ министърът на вътрешните работи Даниел Митов във връзка с изчезването на GPS сигнала при подхода за кацане на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив по време на визитата ѝ в България.

Ние бяхме уведомени веднага за проблема. По линия на МВР задачата ни беше да проверим от страна на ГДБОП отдел „Киберпрестъпност“ дали не става въпрос за кибератака. С категоричност можем да кажем, че това не е случаят, коментира Митов.

Ще съдействаме на другите институции, които са натоварени с оперативните действия по изследването на въпросния проблем и достигането до истината такава, каквато е, посочи още министърът.

Митов подчерта, че от началото на войната в Украйна такъв тип заглушавания на GPS системите в региони в близост до конфликта се случват постоянно. Европейската агенция по гражданско въздухоплаване има протокол по този въпрос, добави той. Когато се стигне до такъв тип заглушаване си има инструментална система за кацане, така че да бъде безопасно.

Какво говори Руската федерация няма абсолютно никакво значение. Оттам не можем да получим достоверна информация и трябва да си проверим какво се случва, коментира Митов по повод отричането на Кремъл за руска намеса в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен.

Предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера, съобщи британският в. "Файненшъл таймс".

По време на полета на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът, съобщиха от правителствената информационна служба по повод информацията във в. "Файненшъл таймс".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала.

ЕК е била уведомена от българските власти за инцидента, заявиха говорителките на ЕК Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен. По техните думи българските власти са уведомили ЕК, че подозират, че инцидентът е бил причинен от руска намеса.

За незабавно отстраняване на изпълняващия функциите председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев и за спешно свикване на Съвета по сигурността към Министерския съвет призова съпредседателят на "Демократична България" и лидер на "Демократи за силна България" (ДСБ) Атанас Атанасов във Фейсбук заради случая.