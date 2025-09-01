Аудиозапис запечатва разговора между контролната кула и екипажа от полета на Урсула фон дер Лайен в неделя, когато стана ясно, че са имали проблем с джипиес системите.

На него се чува как пилотът съобщава до кулата, че имат проблеми с GPS (джипиес картите) и иска разрешение за кацане чрез система за кацане по прибори ILS (Instrument Landing System).

"Преминавате по процедурен контрол. Ако желаете – продължете по ILS X-ray (процедура по снижаване според профила", отговаря мъжът от контролната система на летище Пловдив.

Решение на пилота е коя е от двете действащи на Летище Пловдив навигационни системи да избере. Полетът е осъществен, след като е използвана старата наземна навигационна система.

Записът е от LIVE ATC - сайтът за предавания на живо от кулите за контрол на въздушното движение и радарни съоръжения по целия свят.

Причината за проблема е изчезването на спътниковия сигнал до навигационната система на самолета. След като се чува, че пилотът съобщава за възникналия проблем, ръководството на въздушното движение незабавно е предложило алтернативен подход, след което не се прекъсва връзката с екипажа до кацането.

Самолетът е бил нает от Европейската комисия.

„Можем да потвърдим, че е имало заглушаване на GPS сигнала, но самолетът кацна безопасно в България. Получихме информация от българските власти, че те подозират, че това е било вследствие на груба намеса от страна на Русия. Ние сме наясно, и по някакъв начин свикнали, с тези заплахи, които са постоянен елемент от враждебното поведение на Русия. Разбира се, това само ще засили още повече нашата непоколебима решимост да увеличим отбранителните способности и подкрепата си за Украйна. Този инцидент всъщност подчертава колко спешна е мисията, която председателят изпълни през тези дни в държавите на първа линия“, заяви Ариана Подеста, говорител на Европейската комисия.

