Световните медии съобщават за инцидент със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на посещението ѝ в България.

Тя беше у нас в неделя, 31 август, като посети ВМЗ-Сопот заедно с премиера Росен Желязков.

Разследва се предполагаема руска атака, която е блокирала GPS навигационните системи и е принудила самолета на председателя на Европейската комисия да кацне, използвайки хартиени карти.

За инцидента пише Financial Times, позовавайки се на трима запознати с инцидента официални представители.

„Цялата GPS зона на летището изгасна“, казал един от тях. След около час кръжене над летището, пилотът взел решение да приземи самолета ръчно, използвайки аналогови карти. Изданието е потърсило за коментар източници на Кремъл и Европейската комисия. От ДП Ръководство на въздушното движение са потвърдила за инцидента пред електронната медия:

„От февруари 2022 г. насам се наблюдава значително увеличение на случаите на GPS заглушаване. Тези намеси нарушават точния прием на сигнали и водят до различни оперативни затруднения за самолетите и наземните системи.“, посочват от дирекцията.

От FT отбелязват, че т.нар. GPS заглушаване изкривява или изцяло пречи на достъпа до сателитната навигационна система. Традиционно се използва от военни и разузнавателни служби за защита на чувствителни обекти.

Правителствата в ЕС предупреждават, че нарастващите случаи на заглушаване GPS системите, за които се обвинява Русия, могат да доведат до голяма авиокатастрофа, тъй като на практика „ослепяват“ пътническите самолети по време на полет.

Екип на bTV се свърза със засегнатите в случая служби и очаква отговор.

