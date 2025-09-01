По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. Това обявиха официално от Министерския съвет по повод информация в чуждестранни медии, касаещи полета на председателя на Европейската комисия до България.

Тя беше у нас в неделя, 31 август, като посети ВМЗ-Сопот заедно с премиера Росен Желязков.

"По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане). Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане", пише още в съобщението.

От правителствената пресслужба уточняват, че пренасочване на полета не се е наложило: "По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането беше предвидено на летище Пловдив".

В официалното съобщение се посочва, че полетът на Урсула фон дер Лайен е изпълнен със самолет, нает от Европейската комисия.

Властите у нас не коментират твърденията за евентуална руска намеса при инцидента, каквато информация има в чуждестранните медии.

