Фон дер Лайен увери: ВМЗ-Сопот ще открие 1000 нови работни места ще увеличи производството на боеприпаси

Най-голямото държавно военно предприятие у нас - ВМЗ-Сопот, ще получи значителни инвестиции, които ще доведат до откриването на около 1000 нови работни места и увеличаване на производството на боеприпаси до 2 милиона снаряда до края на годината. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на визитата си в завода, като част от обиколката ѝ в седем държави.

„Приносът на България и отбранителната индустрия са повод за национална гордост. С новото финансиране е необходимо да бъдем добре координирани. Ще имаме съвместна пътна карта. През октомври ще обсъдим пропуските в отбранителните ни способности на заседание на Европейския съвет“, обясни фон дер Лайен.

А премиерът Росен Желязков добави, че България се фокусира върху развитието на индустриалните отбранителни капацитети чрез механизма „Сейф“ и Бялата книга за отбранителната индустрия.

„Запознахме г-жа Фон дер Лайен с възможностите на отбранителната ни индустрия. Всичко е в контекста на засилване на отбранителната способност на ЕС, която трябва да се развие. Гаранциите за сигурност ще намерят своето практическо приложение. Технологичният трансфер е ключов за нас, а стратегическото разположение на България в Източна Европа е важен фактор“, заяви той.

Инвестициите са част от европейския механизъм за сигурност Safe, който ще подкрепя държавите членки, желаещи да развиват отбранителната индустрия чрез съвместни обществени поръчки. Това е стратегическа стъпка за модернизиране на производствения капацитет и подобряване на готовността на страната в контекста на европейската сигурност.

Председателката на Европейската комисия е у нас на еднодневна визита, като част от обиколката ѝ в седем държави. В рамките на нашата държава целта е тя да инспектира нивото на нашите оръжейни заводи и потенциал – какво можем да постигнем.

По време на визитата българският премиер и Фон дер Лайен са обсъдили въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. Засегнали са и темата за изграждането на два нови завода в партньорство с германския „Райнметал“.