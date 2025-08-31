„България има изключително силна традиция в отбранителната индустрия, всъщност имате най-голям оборот към БВП в рамките на ЕС и единствената страна, където най-големият частен работодател е компания в отбранителната индустрия. От началото на войната една трета от оръжията, използвани в Украйна, са идвали от България – затова ви благодаря преди всичко за вашата непоколебима подкрепа за нашата смела съседка и партньор Украйна“ - това каза Урсула фон дер Лайен във встъпителното си слово след визитата си във ВМЗ - Сопот.

Председателката на Европейската комисия е у нас на еднодневна визита, като част от обиколката ѝ в седем държави. В рамките на нашата държава целта е тя да инспектира нивото на нашите оръжейни заводи и потенциал – какво можем да постигнем.

Тя съобщи, че 150 млрд. евро ще бъдат предоставени за съвместни обществени поръчки в индустрията.

„В Сопот ще бъдат открити около 1000 нови работни места и ще се увеличат производството на боеприпаси - трябва да стигне 2 млн. снаряда до края на годината. Приносът на България и отбранителната индустрия са повод за национална гордост. С финансирането е необходимо да бъдем добре координирани. Ще имаме съвместна пътна карта. През октомври ще обсъдим пропуските в отбранителните ни способности на заседание на Европейския съвет“, обясни тя.

И се обърна към премиера Желязков, който по-рано я посрещна у нас с цветя в ръка:

„Бруталната война продължава вече четвърта година, ясно е, че Путин няма да се спре там. Създал е пълномащабна военна икономика, именно и поради тежките санкции, които сме наложили – старомодна, но пълномащабна икономика на войната, и ще продължава да произвежда в голям мащаб. С укрепването на отбранителната способност на Украйна, трябва също така да поемем по-голяма отговорност за нашата собствена отбрана и за да подобрим нашата готовност трябва активно да се задвижим на европейски ниво, преди всичко за финансова подкрепа.“

„В Сопот ще бъдат открити работни места. С новото финансиране е необходимо да бъдем добре координирани. Ще имаме съвместна пътна карта. През октомври ще обсъдим пропуските в отбранителните ни способности“, обясни тя.

А премиерът Росен Желязков добави:

„Запознахме г-жа Фон дер Лайен с възможностите на отбранителната ни индустрия. Всичко е в контекста на засилване на отбранителната способност на ЕС, която трябва да се развие. Гаранциите за сигурност ще намерят своето практическо приложение. Бялата книга и механизмът „Сейф“ дават ясни перспективи за развитие на индустриалните отбранителни капацитети, което означава технологичен трансфер. За нас е важно да осигуряваме всички гаранции за сигурност, което предполага стратегическото ни разположение в Източна Европа.“

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK