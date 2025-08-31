Визитата на Урсула фон дер Лайен в България е част от обиколката ѝ по източните граници на Европейския съюз. Визитата ѝ включва посещения в балтийските страни, Финландия, Полша и Румъния.



Акцентът е засилването на отбранителните способности на Съюза.

„Има три различни основни задачи, върху които трябва да работим. Първата е нашата собствена европейска отбранителна позиция. Целта ни е до 2030 г. значително да запълним всички пропуски, които установихме днес. Вторият паралелен път е, разбира се, да укрепим отбранителната позиция на Украйна. А третият елемент е дългосрочен, това е нашият нов модерен европейски бюджет. Тук поставяме силен акцент върху отбраната“, обясни фон дер Лайен.

