Вебер след инцидента със самолета на Урсула: Путин продължава атаките срещу всички нас

Председателят на ЕНП Манфред Вебер заяви, че заглушаването на GPS системата на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен показва, че Европейската комисия е „мишена на руските атаки“.

Вебер каза, че Европа трябва да засили колективната си отбрана след новината, че Русия е заглушила GPS системата на самолета на Фон дер Лайен.

В интервю за „Евронюз Румъния“ Вебер посочи, че „ако някой като Путин става агресивен, става брутален, поставя под въпрос нашия начин на живот, тогава трябва да се изправим и да се защитим“. Председателят на ЕНП беше на посещение в Румъния на 1 септември. Той проведе срещи с президента Никушор Дан и министър-председателя Илие Боложан.

„Очевидно е, че Путин продължава атаките срещу всички нас“, отбеляза Вебер, обръщайки внимание и на възхода на крайната десница в Европа. „Всички популисти и екстремисти в Европа, Германия, АзГ, тук в Румъния, тези, които са близки до Русия, трябва да разберат, че този подход няма да проработи“, подчерта той.

Вебер заяви, че е ясно, че „Европейската комисия, Съветът и т.н.“ са „мишена за руските атаки. И затова трябва да засилим защитата на нашите институции на европейско равнище“.

Той посочи необходимостта Европа да „изгради европейски стълб на отбраната“ и настоя, че не само страните от първа линия като Румъния, Полша и балтийските държави трябва да инвестират в отбраната, а цяла Европа.

Кредитният инструмент от 150 милиарда евро за стимулиране на производството в областта на отбраната, известен като SAFE, „дава възможност на държавите членки да реализират общи проекти, а не само национални инвестиции“, каза той.

В момента Фон дер Лайен е на четиридневно посещение в страните членки на ЕС, граничещи с Русия и Беларус, с цел да изрази солидарност и да популяризира плана на ЕС за увеличаване на разходите за отбрана с 800 милиарда евро.