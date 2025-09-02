dalivali.bg
Вебер след инцидента със самолета на Урсула: Путин продължава атаките срещу всички нас

Вебер каза, че Европа трябва да засили колективната си отбрана след новината, че Русия е заглушила GPS системата на самолета на Фон дер Лайен

Снимка: EPA

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:24 ч. 02.09.2025 г.

Председателят на ЕНП Манфред Вебер заяви, че заглушаването на GPS системата на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен показва, че Европейската комисия е „мишена на руските атаки“.

Вебер каза, че Европа трябва да засили колективната си отбрана след новината, че Русия е заглушила GPS системата на самолета на Фон дер Лайен.

В интервю за „Евронюз Румъния“ Вебер посочи, че „ако някой като Путин става агресивен, става брутален, поставя под въпрос нашия начин на живот, тогава трябва да се изправим и да се защитим“. Председателят на ЕНП беше на посещение в Румъния на 1 септември. Той проведе срещи с президента Никушор Дан и министър-председателя Илие Боложан.

Разговор между контролната кула и екипажа на самолета на Урсула фон дер Лайен (АУДИО)

„Очевидно е, че Путин продължава атаките срещу всички нас“, отбеляза Вебер, обръщайки внимание и на възхода на крайната десница в Европа. „Всички популисти и екстремисти в Европа, Германия, АзГ, тук в Румъния, тези, които са близки до Русия, трябва да разберат, че този подход няма да проработи“, подчерта той.

Вебер заяви, че е ясно, че „Европейската комисия, Съветът и т.н.“ са „мишена за руските атаки. И затова трябва да засилим защитата на нашите институции на европейско равнище“.

Той посочи необходимостта Европа да „изгради европейски стълб на отбраната“ и настоя, че не само страните от първа линия като Румъния, Полша и балтийските държави трябва да инвестират в отбраната, а цяла Европа.

Кредитният инструмент от 150 милиарда евро за стимулиране на производството в областта на отбраната, известен като SAFE, „дава възможност на държавите членки да реализират общи проекти, а не само национални инвестиции“, каза той.

В момента Фон дер Лайен е на четиридневно посещение в страните членки на ЕС, граничещи с Русия и Беларус, с цел да изрази солидарност и да популяризира плана на ЕС за увеличаване на разходите за отбрана с 800 милиарда евро.

