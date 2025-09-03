Повдигнато е обвинение на млад мъж, който е осъждан за кражба, във връзка с инцидента с трамвая, който се удари в подлез в София, съобщи зам.-градския прокурор Вихър Михайлов. За това деяние законът предвижда лишаване от свобода от 5 до 15 години.

„Деянието е извършено в изпитателния срок на предходно осъждане от април месец тази година“, уточни Михайлов.

Младежът е задържан до 72 часа и ще бъде поискана постоянна мярка „задържане под стража“.

„Били са две лица, но на този етап е установено, че едното от тях е привело в движение трамвая. Има записи от видеокамери, предстоят съответните експертизи“, обясни още зам.-градският прокурор.

На записите се виждат две лица около мотрисата. Не се вижда влизане вътре, а манипулация през страничен прозорец.

На въпрос дали на ватмана ще бъде повдигнато обвинение Михайлов отговори, че на този етап не, но ако се установи, че не са изпълнени задължения по служба, ще бъде проведено разследване и в тази посока.

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов уточни, че сигналът за инцидента е постъпил на тел. 112 в 4:50 ч.

„Веднага са изпратени екипи на столичната полиция, които в кратки срокове са установили, че ватманът спира да закупи ободрителна напитка в павилион на бул. „Шипченски проход“ срещу зала „Универсиада“, като обезопасява превозното средство – затваря вратите“, обясни Николов.

„От видеонаблюдението установихме две лица, които правят опит да се качат в трамвайната мотриса от вратата за пътници. След като не успяват, заобикалят превозното средство и от лявата страна, през отворен прозорец, бъркат и привеждат трамвая в движение“, посочи той.

Започнало е издирване, за да се установят лицата.

„За нас това бяха напълно непознати лица, поради което тяхното установяване беше доста трудно, но то се случи в много кратки срокове. Първо задържахме 29-годишен младеж, който беше известен на органите на Първо районно. Чрез разговора с него установихме, че той е един от участниците, като признава за извършеното деяние от неговия приятел, който е 22-годишен и показва чат комуникация, която по безспорен начин доказва това, че неговият приятел е извършил деянието, за което се води разследването“, обясни директорът на СДВР.

„В чат между двамата става ясно, че извършителят безкрайно съжалява и че го е направил под въздействието на алкохол“, уточни той.

Незабавно полицията пристъпва към издирването на извършителя – 22-годишен младеж от София, който е криминално проявен.

„Бяха установени 11 адреса, на които предполагахме, че можем да го открием. В късните часове на вчерашния ден със секретни постове, разположени около тях, установихме лицето и го задържахме“, обясни Николов.

В разговора с него той е признал вината си. Отново казал, че е изпил голямо количество алкохол.

„Малко преди да настъпи това деяние, те са взели по една бутилка водка от денонощен магазин“, уточни директорът на СДВР.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK