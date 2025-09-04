МВР показва съвременни технологии за противодействие на заплахи, безпилотни летателни апарати и реакция при инциденти с висока степен на риск.

Как се прихваща нерегистриран дрон, колко време трябва да отнеме свалянето му и също така обезвреждането му - МВР показа тестове на нова антидрон система. Такава у нас все още няма, но такава работи на доста европейски летища. Системата може да прихване дрон от радиус 5 км. Може да се засече и операторът на дрона, дори и да не е близо до самото устройство. В България такава система все още няма.

Органите на реда в момента правят тестове на различни видове подобни устройства, за да могат да купят, но кога - не е ясно.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK