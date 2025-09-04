Започва ремонт на отсечката на опасни участък от пътя Телиш – Радомирци, където при катастрофа март загина 12-годишната Сияна.

Ремонтът ще обхване 6 км от границата с област Ловеч до местността Хумата преди село Телиш.

От днес в продължение на 4 седмици ще се премахва старият асфалт, ще се полага нова настилка с достатъчна дебелина, която да издържа и на интензивния трафик и на тежкотоварните камиони

Доколко качествено ще се извърши преасфалтирането на място ще следят от Европейския център за транспортни политики.

Заради ремонта движението на автомобили в отсечката ще е с временна организация и ще се извършва в едната лента. Преминаването през пътния участък ще е спряно до 17 ч. Обходят маршрут е през селата Ракита и Радомирци.

12-годишната Сияна загина на 31 март тази година на пътя край Телиш, след като колата, в която тя се е возела с баба си и дядо си, беше блъсната от камион.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK