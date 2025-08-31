Поредна катастрофа с тир е станала днес на пътя между Телиш и Радомирци, Плевенско, където загина 12-годишната Сияна
Това съобщи с пост във Фейсбук Николай попов, баща на загиналото момиче.
Негови са и снимките на обърнат тир в отсечката, в която често ставата инциденти с камиони.
„Превишена скорост с над 20 км/ч. Инцидентът се случва по време на дъжд. Отново обърнат камион в отсечката на смъртта. Телиш-Радомирци. Всички минаваме по този отвратителен път, но не всички катастрофираме. Само пътя ли е виновен или и водачите?“, пише Попов.
Според него основен проблем е липсата на контрол над товарния трафик
12-годишната Сияна загина на 31 март тази година на пътя край Телиш, след като колата, в която тя се е возела с баба си и дядо си, беше блъсната от камион.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK