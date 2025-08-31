Поредна катастрофа с тир е станала днес на пътя между Телиш и Радомирци, Плевенско, където загина 12-годишната Сияна

Това съобщи с пост във Фейсбук Николай попов, баща на загиналото момиче.

Негови са и снимките на обърнат тир в отсечката, в която често ставата инциденти с камиони.

„Превишена скорост с над 20 км/ч. Инцидентът се случва по време на дъжд. Отново обърнат камион в отсечката на смъртта. Телиш-Радомирци. Всички минаваме по този отвратителен път, но не всички катастрофираме. Само пътя ли е виновен или и водачите?“, пише Попов.

Според него основен проблем е липсата на контрол над товарния трафик

12-годишната Сияна загина на 31 март тази година на пътя край Телиш, след като колата, в която тя се е возела с баба си и дядо си, беше блъсната от камион.

Снимка: Николай Попов/Фейсбук

