Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста

Мъжът е обвинен, че е имал отношения с дете, ненавършило 14-годишна възраст

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:43 ч. 04.09.2025 г.

Софийският градски съд потвърди решението на по-долната инстанция и остави за постоянно в ареста 31-годишния учител по физкултура, обвинен в педофилия. Решението на съда е окончателно.

Мъжът е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст, учащо в същото училище.

На 28 август Софийският районен съд постанови "задържане под стража" за учителя, обвинен в педофилия. 31-годишният мъж е учител в учебно заведение на територията на София.

Ще остане ли в ареста учителят, обвинен за сексуално посегателство над момиче?

Два дни по-рано Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност учителя  за сексуално престъпление спрямо момичето, ненавършило 14-годишна възраст. Законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от две до осем години за това престъпление, уточняват от прокуратурата. 

