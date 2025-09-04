dalivali.bg
София
сега Облачно 16°
08 Облачно 18°
09 Облачно 20°
10 Облачно 23°
11 Облачно 26°
Последни
новини
Облачно
Космическо време

Последни новини

Ден на национален траур в Португалия след катастрофата на финкуляр с 15 загинали (СНИМКИ и ВИДЕО)

Ден на национален траур в Португалия след катастрофата на финкуляр с 15 загинали (СНИМКИ и ВИДЕО)
Зеленски ще се срещне с европейски лидери, след като Путин обеща да продължи борбата

Зеленски ще се срещне с европейски лидери, след като Путин обеща да продължи борбата

След смъртта на жената, ударена от АТВ: Преквалифицират обвинението срещу 18-годишния водач

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща е на посещение в България

Времето днес – 4 септември 2025 г: Дневните температури се понижават

Навроцки е обсъдил с Тръмп увеличаването на американското военно присъствие в Полша

Почина Тед Попов - един от най-известните българи в Ню Йорк

От неделя тол камери ще следят за скорост на всички магистрали, превишилите - глобявани

Тръмп с послание до Си Дзинпин – да поздрави Путин и Ким, докато „заговорничат срещу САЩ"

Трамвай дерайлира и в Лисабон - 15 души са загинали, има и ранени (ВИДЕО)
България

Ще остане ли в ареста учителят, обвинен за сексуално посегателство над момиче?

31-годишен учител се намира в ареста с най-тежката мярката за неотклонение

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:11 ч. 04.09.2025 г.

Софийският градски съд ще заседава на 4 септември по въззивната мярка на учителя по физическо, задържан за сексуално посегателство над момиче, ненавършило 14 години, в София.

31-годишен учител се намира в ареста с най-тежката мярката за неотклонение.

Софийската районна прокуратура му повдигна обвинение, след като седмокласничка подала жалба в полицията. Според държавното обвинение през месец юни 2025 г. и месец юли 2025 г. в хостел в София учителят е извършил сексуално престъпление спрямо 14-годишната, учаща в същото училище, в което мъжът е преподавател, предаде БГНЕС. 

Задържаният за сексуално престъпление учител остава в ареста

За престъплението законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години.  

От Държавната агенция за закрила на детето припомниха, че конвенцията на ООН за правата на детето и Законът за закрила на детето ясно определят всяко лице под 18 години като дете, а Наказателният кодекс постановява, че лица под 14 години не могат да дадат валидно съгласие за интимни отношения. Отговорността за подобни деяния е изцяло на възрастния.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK 

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Почина Христина, блъсната от АТВ в "Слънчев бряг" (ВИДЕО)

Почина Христина, блъсната от АТВ в "Слънчев бряг" (ВИДЕО)
4 жертви на жесток челен удар в Хасковско (ВИДЕО)

4 жертви на жесток челен удар в Хасковско (ВИДЕО)
Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски

Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски
Трамваят, ударил се в подлез: 22-годишен криминално проявен е бутнал скоростния лост

Трамваят, ударил се в подлез: 22-годишен криминално проявен е бутнал скоростния лост

„Това е вид геноцид“: Арсен, манган и бактерии са открити във водата на Брезник

„Това е вид геноцид“: Арсен, манган и бактерии са открити във водата на Брезник

Тази сутрин
Снимка: „Пари даваме само за ток“: В Липница правят лютеницата само с продукти собствено производство
„Пари даваме само за ток“: В Липница правят лютеницата само с продукти собствено производство
Снимка: Когато малкото означава много: Битката на едно семейство със затлъстяването
Когато малкото означава много: Битката на едно семейство със затлъстяването
Снимка: Общински съветници: Ватманите нямат подходящи условия да си купят кафе и закуска на начална и крайна спирка
Общински съветници: Ватманите нямат подходящи условия да си купят кафе и закуска на начална и крайна спирка
Лице в лице
Снимка: Опасни игри: Селфи на върха на 200-метров кран
Опасни игри: Селфи на върха на 200-метров кран
Снимка: Игра на вотове: За стабилността на кабинета „Желязков“
Игра на вотове: За стабилността на кабинета „Желязков“
Снимка: Иван Таков: Когато видях записите и по неофициална информация, знаехме, че има намеса
Иван Таков: Когато видях записите и по неофициална информация, знаехме, че има намеса
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест