Задържаният по обвинение за сексуално престъпление учител по физическо в София остава в ареста с най-тежката мярката за неотклонение - "задържане под стража". Според прокуратурата няма данни за принуда от страна на учителя и няма данни за други пострадали лица.

Повече от час Софийският районен съд изслуша обвиняемия. Заседанието беше при закрити врата заради чувствителната информация и с цел да се запази анонимността на пострадалото 13-годишно момиче.

Обвиняемият е 31-годишен мъж, учител по физическо от шест години и бивш спортист. В съдебната зала призна вината си.

Според защитата семейството е знаело за връзката между двамата, но не е предприело никакви действия. Такива са предприет от страна на училището, но според защитата – твърде късно.

Според адвоката Петър Чалънов разговорите между тях започнали за литература, книги и спорт. Седем месец след това се стигнало до сексуалния контакт.

„Не коментираме неговите изявления. Няма да даде обяснения, съжалява за случилото се. Проблемът е чисто морален и психологически, защото инициативата за цялата връзка е от страна на ученичката“, каза Чалънов.

31-годишният беше задържан на 25 август от служители на Първо районно полицейско управление.

Разследващите са установили, че сексуалното престъпление е извършено през юни и юли месец, като мъжът е водил момичето в столичен хостел.

Предвиденото от закона наказание за престъплението е от 2 до 8 години затвор.

