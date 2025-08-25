Задържаха учител за педофилия в София, научи bTV от свои източници.
Докато е преподавал на ученици, той е имал продължителни сексуални отношения със своя ученичка.
Момичето е 7. клас, учи в училище в София и е на 13 години. По информация на bTV мъжът е на 31 г. и е учител по физическо.
По случая има образувано досъдебно производство, съобщиха от СДВР.
Съгласно Наказателния кодекс полово сношение или блудствени действия с лице под 14 г. се наказват със затвор от 2 до 8 г., дори да е със съгласието на малолетния.
По предварителна информация не е имало принуда и насилие спрямо 13-годишната ученичка.
