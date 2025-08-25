На пръв поглед изглеждало като мил жест, но след това се оказало неприятната изненада. В автобус в германския Трир 10-годишно момиче получило от седящия до него възрастен мъж ключодържател с малко плюшено мече.
Той казал на детето, че може да го задържи. А след като слязло от превозното средство, момичето забелязало, че малката плюшена висулка има цип.
Когато го отворила, то останало шокирано - вътре имало скрит GPS тракер.
Момичето реагирало веднага и изхвърлило ключодържателя с мечето.
След това споделило с майка си, която веднага съобщила в полицията.
Полицията е започнала разследване и е успяла да идентифицира мъжа въз основа на видеозапис.
По време на първоначален разпит 64-годишният мъж признал, че е дал мечето на момичето.
Точните обстоятелства в момента все още са предмет на текущо разследване.
Според полицията обаче в случая няма педофилски мотиви.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK