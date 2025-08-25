На пръв поглед изглеждало като мил жест, но след това се оказало неприятната изненада. В автобус в германския Трир 10-годишно момиче получило от седящия до него възрастен мъж ключодържател с малко плюшено мече.

Той казал на детето, че може да го задържи. А след като слязло от превозното средство, момичето забелязало, че малката плюшена висулка има цип.

Когато го отворила, то останало шокирано - вътре имало скрит GPS тракер.

Момичето реагирало веднага и изхвърлило ключодържателя с мечето.

След това споделило с майка си, която веднага съобщила в полицията.

Полицията е започнала разследване и е успяла да идентифицира мъжа въз основа на видеозапис.

По време на първоначален разпит 64-годишният мъж признал, че е дал мечето на момичето.

Точните обстоятелства в момента все още са предмет на текущо разследване.

Според полицията обаче в случая няма педофилски мотиви.

