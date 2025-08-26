От две до осем години затвор грозят 31-годишния учител от София, за когото се твърди, че е имал продължителни сексуални отношения със своя ученичка.
Софийска районна прокуратура го привлече като обвиняем.
По данни на държавното обвинение през юни 2025 г. и месец юли 2025 г. в столичен хостел е извършил сексуално престъпление спрямо лице, ненавършило 14-годишна възраст – дете, учащо в същото училище.
По информация на bTV момичето е 7. клас и е на 13 години, а мъжът е преподавател по физическо. По предварителни данни не е имало принуда и насилие спрямо 13-годишната ученичка.
Мъжът е в ареста за срок до 72 часа с цел внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.
