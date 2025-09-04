Google се срина, вижте къде (КАРТА)

Глобалната онлайн търсачка Google се срина. За това сигнализират хиляди граждани, които я използват за достъп до информация. Докладите са глобални – с оплаквания са потребители в Европа, Северна Америка и Азия.

Eлектронната поща на търсачката, сайтът за видеосподеляне YouTube, ChatCPT и други глобални платформи са недостъпни за редица потребители по света. Системата за разплащания Револют също спря да работи.

Потребители съобщават и за масов срив на различни приложения за смартфони, които не са свързани с Гугъл, информира БГНЕС.

Най-големият сайт следящ достъпността на интернет сайтовете "Даундетектор" (Downdetector.com) също съобщава за текущата ситуация с продуктите на американската компания Алфабет (Alphabet). "Потребителски сигнали сочат за проблеми с Гугъл", пишат от "Даундетектор".

Сривът е настъпил тази сутрин, източно време и късно вечерта в Щатите.

Този случай не е изолира. Напомня за предишни инциденти с Google (напр. сривът на облачните услуги на 12 юни 2025 г., който продължи около 2 часа и половина и засегна над 50 услуги). Все още няма официално обявена причина. Възможни причини са проблем с облачната инфраструктура или грешка при софтуерен ъпдейт, както е ставало и преди.

В съобщение от Google се казва, че се работи по възникалния проблем и на много места търсачката вече е възобновена. Проблемът е бил глобален, но концентриран в Европа/Близкия изток с продължителност 1-2 часа. Възможна причина за срива - GCP или backend проблем.

